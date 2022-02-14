В ФФККР отреагировали на решение CAS допустить Валиеву к личным соревнованиям

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

«Слушания проходили достаточно долго. Мы очень рады, что здравый смысл и справедливость восторжествовали, — сказал Коган «СЭ». — Девочка сможет показать все лучшее, на что она способна. Так что эмоции исключительно положительные. Надеемся, Камила сможет собраться после непростых психологических испытаний и достойно выступить».

Ранее, 14 февраля, CAS заявил, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся 15 февраля.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.