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Сегодня, 10:02

В ФФККР отреагировали на решение CAS допустить Валиеву к личным соревнованиям

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

«Слушания проходили достаточно долго. Мы очень рады, что здравый смысл и справедливость восторжествовали, — сказал Коган «СЭ». — Девочка сможет показать все лучшее, на что она способна. Так что эмоции исключительно положительные. Надеемся, Камила сможет собраться после непростых психологических испытаний и достойно выступить».

Ранее, 14 февраля, CAS заявил, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся 15 февраля.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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