В CAS планируют вынести решение по награждению призеров командного турнира фигуристов в субботу

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести вердикт по рассмотрению апелляции от фигуристов сборной США на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира вечером 19 февраля. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, американская федерация фигурного катания не является стороной процесса.

Апелляцию в выездную панель CAS подали американские фигуристы Эван Бейтс, Карен Чен, Натан Чен, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндон Фрезье, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу.

Спортсмены добиваются решения панели CAS о том, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр.

Слушания уже проходят, ожидается, что решение будет вынесено поздним вечером в субботу 19 февраля по местному времени, говорится в сообщении суда.

Сборная США заняла второе место в командном турнире Олимпиады-2022, проиграв России, но церемония награждения была отменена из-за ситуации с Камилой Валиевой.