Украинские фигуристы ответили на русском на вопрос украинской журналистки

Украинские фигуристы Александра Назарова/Максим Никитин после проката на командном турнире Олимпийских игр-2022 отвечали на вопрос украинского телевидения о выступлении на русском языке.

С российскими журналистами украинцы также поговорили на русском языке.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко не стал отвечать на вопрос российских журналистов о запрете говорить на русском. На вопросы он отвечал на английском.

Назарова и Никитин за свое выступление получили 64,08 балла.