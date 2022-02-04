Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:31

Украинские фигуристы ответили на русском на вопрос украинской журналистки

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Украинские фигуристы Александра Назарова/Максим Никитин после проката на командном турнире Олимпийских игр-2022 отвечали на вопрос украинского телевидения о выступлении на русском языке.

С российскими журналистами украинцы также поговорили на русском языке.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко не стал отвечать на вопрос российских журналистов о запрете говорить на русском. На вопросы он отвечал на английском.

Назарова и Никитин за свое выступление получили 64,08 балла.

Олимпиада
2
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фигурное катание: короткая программа пар в командном турнире
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости