Украинская фигуристка расплакалась после проката и ответила на вопрос о русском языке

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова после проката короткой программы командного турнира Олимпиады в Пекине не сдержала эмоций и расплакалась. Девушка также ответила на вопрос о русском языке.

«Прекрасно, это старт всей жизни. Мне все понравилось, никакого волнения не было. Почему не триксель, а двойной? Хотела сделать чисто программу для разминки перед личным турниром. Я не знаю, почему плакала, я это не контролировала. Оно само, не знаю, почему. После проката увидела Олимпийские кольца, до меня дошло, что это очень круто. Не хотелось подвести команду, поэтому чуть была зажата.

Я перед началом интервью спрашивала, на каком языке могу говорить. Я могу на украинском, английском. Но сейчас вот так. Я родилась в Украине, это мой родной язык. Я занимаюсь в Киеве, с Мариной Амирхановой. Четверного тулупа не будет, тройной аксель будет», — рассказала Шаботова.

На данный момент Украина идет на 9-м месте после трех видов из восьми командного турнира Игр в Пекине.