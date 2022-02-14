Тутберидзе поздравила дочь и ее партнера с дебютом на Олимпийских играх
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина с выступлением на Олимпиаде в Пекине.
«С отличным дебютом», — написала Тутберидзе в Instagram.
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram
Для 19-летней Дэвис и 22-летнего Смолкина это первая Олимпиада в карьере. По итогам соревнования танцевальных дуэтов они набрали 179,82 балла и заняли 14-е место.
Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые обновили мировой рекорд по сумме баллов (226,98).
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