«Ну что ты так отпустила-то все?» Что сказала Тутберидзе Валиевой после произвольной программы

Тутберидзе поговорила с Валиевой после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе сразу после завершения произвольной программы коротко поговорила со спортсменкой.

«Ну что ты так отпустила-то все? Почему ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — слова Тутберидзе попали в эфир трансляции канала «Россия 1».

15-летняя спортсменка набрала по итогам двух программ 224,09 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото. Она сделала тройной аксель с ошибкой, упала с каскада четверной тулуп и тройной тулуп и упала с тройного риттбергера.