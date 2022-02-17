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Сегодня, 17:31

«Ну что ты так отпустила-то все?» Что сказала Тутберидзе Валиевой после произвольной программы

Тутберидзе поговорила с Валиевой после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент
Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз.
Фото AFP

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе сразу после завершения произвольной программы коротко поговорила со спортсменкой.

«Ну что ты так отпустила-то все? Почему ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — слова Тутберидзе попали в эфир трансляции канала «Россия 1».

15-летняя спортсменка набрала по итогам двух программ 224,09 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото. Она сделала тройной аксель с ошибкой, упала с каскада четверной тулуп и тройной тулуп и упала с тройного риттбергера.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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