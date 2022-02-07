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Сегодня, 11:00

Тутберидзе отреагировала на слова американского актера Болдуина о выступлении Валиевой на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова американского актера Алека Болдуина в адрес Камилы Валиевой.

Ранее он опубликовал пост, в котором восхитился выступлением российской фигуристки.

«Спасибо», — написала Тутберидзе в сторис Instagram.

Сторис Этери Тутберидзе. Фото Instagram
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram

По итогам соревнований российская команда заняла первое место, набрав 74 очка. Валиева выиграла короткую и произвольную программы в командном турнире. В короткой она набрала 90,18 балла, а в произвольной — 178,92 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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