Тутберидзе отреагировала на слова американского актера Болдуина о выступлении Валиевой на Олимпиаде
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова американского актера Алека Болдуина в адрес Камилы Валиевой.
Ранее он опубликовал пост, в котором восхитился выступлением российской фигуристки.
«Спасибо», — написала Тутберидзе в сторис Instagram.
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram
По итогам соревнований российская команда заняла первое место, набрав 74 очка. Валиева выиграла короткую и произвольную программы в командном турнире. В короткой она набрала 90,18 балла, а в произвольной — 178,92 балла.
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