«Пожелайте отрицательных тестов». Тутберидзе обратилась к болельщикам перед стартом Олимпиады

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к болельщикам перед Олимпиадой в Пекине.

«Пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов», — написала Тутберидзе в сторис.

Сторис Этери Тутберидзе. Фото Instagram

4 февраля стартует командный турнир по фигурному катанию. В первый день мужчины и пары представят короткие программы, а танцевальные пары — ритм-танцы. Состав сборной России на данный турнир пока не назван.