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Сегодня, 16:04

«Пожелайте отрицательных тестов». Тутберидзе обратилась к болельщикам перед стартом Олимпиады

Тутберидзе опубликовала пост перед началом Олимпийских игр
Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к болельщикам перед Олимпиадой в Пекине.

«Пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов», — написала Тутберидзе в сторис.

Сторис Этери Тутберидзе. Фото Instagram
Сторис Этери Тутберидзе.
Фото Instagram

4 февраля стартует командный турнир по фигурному катанию. В первый день мужчины и пары представят короткие программы, а танцевальные пары — ритм-танцы. Состав сборной России на данный турнир пока не назван.

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Фигурное катание
Олимпиада
Этери Тутберидзе
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