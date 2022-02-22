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Сегодня, 22:50

Туктамышева рассказала, как поддержала Валиеву во время Олимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась, как поддерживала Камилу Валиеву во время Олимпиады в Пекине.

«С Камилой мы немного пообщались. Я выразила ей слова поддержки и не стала больше беспокоить другими вопросами, потому что и так понимаю, как ей тяжело сейчас. Она мне сказала, что все нормально, отдыхает немножко сейчас», — приводит слова Туктамышевой You-Tube-канал «Редакция».

На Олимпиаде-2022 Валиева заняла первое место в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля 15-летняя фигуристка заняла четвертое место в личном турнире одиночниц.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3li9N0Wk0dw
Фигурное катание
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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