Туктамышева рассказала, как поддержала Валиеву во время Олимпиады в Пекине

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась, как поддерживала Камилу Валиеву во время Олимпиады в Пекине.

«С Камилой мы немного пообщались. Я выразила ей слова поддержки и не стала больше беспокоить другими вопросами, потому что и так понимаю, как ей тяжело сейчас. Она мне сказала, что все нормально, отдыхает немножко сейчас», — приводит слова Туктамышевой You-Tube-канал «Редакция».

На Олимпиаде-2022 Валиева заняла первое место в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля 15-летняя фигуристка заняла четвертое место в личном турнире одиночниц.