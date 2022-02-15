Туктамышева заявила, что российским фигуристкам важно сосредоточиться и отключиться от внешнего фона

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожелала коллегам успешного выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Уже через пару часов российские фигуристки выйдут на олимпийский лед с короткой программой, — написала Туктамышева в Instagram. — Перед важными стартами важно максимально сосредоточиться и отключиться от внешнего фона, желаю, чтобы у девочек получилось сегодня сфокусировать на главном! Я всем желаю показать свой максимум! Насладитесь этим замечательным моментом».

Сегодня, 15 февраля, девушки представляют короткие программы на олимпийском турнире. Начало — в 13.08 по московсокому времени. Произвольные программы запланированы на 17 февраля.

В составе сборной России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Все три россиянки выйдут на лед в заключительной, пятой разминке.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию короткой программы.