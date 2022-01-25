Туктамышева показала, в каком виде появится на онлайн-встрече с Путиным
Туктамышева сообщила о готовности к онлайн-встрече с Путиным
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в сторис в Instagram.
Девушка показала, в каком костюме появится на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет сегодня, 25 января.
«На онлайн-встречу с президентом», — подписала снимок фигуристка.
Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram
20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Туктамышева не попала в основную команду.
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