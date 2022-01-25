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Сегодня, 12:09

Туктамышева показала, в каком виде появится на онлайн-встрече с Путиным

Туктамышева сообщила о готовности к онлайн-встрече с Путиным
Виктория Кравченко
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в сторис в Instagram.

Девушка показала, в каком костюме появится на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет сегодня, 25 января.

«На онлайн-встречу с президентом», — подписала снимок фигуристка.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Туктамышева не попала в основную команду.

Елизавета Туктамышева
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