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Сегодня, 12:12

Туктамышева о золоте Чена в мужском одиночном катании: «Ты величайший фигурист всех времен»

Туктамышева высказалась о победе американца Найтана Чена на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Елизаветы Туктамышевой.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram высказалась о победе американца Нэйтана Чена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Найтан Чен, ты GOAT (величайший (фигурист) всех времен) Поздравляю!» — написала Туктамышева.

Чен выиграл золото Олимпийских игр в Пекине. В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой.
Фото Instagram
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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