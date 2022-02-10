Туктамышева о золоте Чена в мужском одиночном катании: «Ты величайший фигурист всех времен»

Туктамышева высказалась о победе американца Найтана Чена на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram высказалась о победе американца Нэйтана Чена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Найтан Чен, ты GOAT (величайший (фигурист) всех времен) Поздравляю!» — написала Туктамышева.

Чен выиграл золото Олимпийских игр в Пекине. В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла.