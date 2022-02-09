Туктамышева может заменить Валиеву в личном турнире Олимпиады

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева может заменить российскую фигуристку Камилу Валиеву в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине в случае ее отстранения.

15-летняя Валиева подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если процедура замены будет проведена в срок. Она является первой запасной сборной России. Второй — Майя Хромых.

Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.

Также важно учитывать то, что окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.