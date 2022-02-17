Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова собирается исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно из заявочного листа, опубликованного на официальном сайте Игр.

Трусова заявила четверные флип, сальхов и тулуп и два четверных лутца — оба во второй половине программы и в каскадах: с тройным тулупом и с тройным сальховом через ойлер, соответственно.

Александре еще ни разу не удавалось сделать такой контент на соревнованиях. Фигуристка делала пять четверных в произвольной программе публично только один раз — на контрольных прокатах в 2021 году.

Полностью заявленный прыжковый контент выглядит так: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, двойной аксель+тройной тулуп, каскад четверной лутц+тройной тулуп, каскад четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Александра Трусова, набрав 74,60 балла, занимает четвертое место после короткой программы. Она выйдет на лед 22-й по счету. Ориентировочное время выступления Трусовой — 16:25.

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