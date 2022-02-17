Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:33

Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на Олимпиаде

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова собирается исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно из заявочного листа, опубликованного на официальном сайте Игр.

Трусова заявила четверные флип, сальхов и тулуп и два четверных лутца — оба во второй половине программы и в каскадах: с тройным тулупом и с тройным сальховом через ойлер, соответственно.

Александре еще ни разу не удавалось сделать такой контент на соревнованиях. Фигуристка делала пять четверных в произвольной программе публично только один раз — на контрольных прокатах в 2021 году.

Полностью заявленный прыжковый контент выглядит так: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, двойной аксель+тройной тулуп, каскад четверной лутц+тройной тулуп, каскад четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Александра Трусова, набрав 74,60 балла, занимает четвертое место после короткой программы. Она выйдет на лед 22-й по счету. Ориентировочное время выступления Трусовой — 16:25.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Александра Трусова
1
Читайте также
А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Вратарь сборной России Федотов: «Разберем шведов и постараемся сыграть первым номером»
Матыцин считает самым главным в ситуации с Валиевой на Олимпиаде установление истины в ближайшее время
Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольные программы женщин в личном турнире
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля
Плотников — о фразе Кудашова про «дело государственной важности»: «Как я могу обсуждать мнение тренеров? У каждого оно свое»
В ОКР не согласны с тем, что результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Мацуев рассказал, как будет болеть за российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде

Щербакова заявила два четверных прыжка в произвольной программе на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости