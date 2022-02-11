Трусова вновь упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине

На центральном олимпийском катке в Пекине прошла тренировка фигуристок-одиночниц. На лед вышли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Трусова репетировала короткую программу и упала с тройного акселя. Ранее у россиянки так же возникали проблемы с этим прыжком.

Личные соревнования женщин на Олимпийских играх-2022 пройдут 15 и 17 февраля, когда спортсменки представят короткую и произвольную программы соответственно.

Олимпиада в Китае стартовала 4 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.