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Сегодня, 07:13

Трусова допустила ошибку в тройном акселе во время тренировки короткой программы

Сергей Федоров
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова провела вторую официальную тренировку короткой программы перед Олимпиадой в Пекине на тренировочном катке, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

По ходу проката россиянка исполнила тройной тулуп, тройной лутц, тройной флип, но ошиблась после выполнения тройного акселя.

Трусова выступит в одиночном женском катании на Олимпиаде в Пекине. Соревнования у женщин пройдут с 15 по 17 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
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