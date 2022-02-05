Трусова допустила ошибку в тройном акселе во время тренировки короткой программы

Российская фигуристка Александра Трусова провела вторую официальную тренировку короткой программы перед Олимпиадой в Пекине на тренировочном катке, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

По ходу проката россиянка исполнила тройной тулуп, тройной лутц, тройной флип, но ошиблась после выполнения тройного акселя.

Трусова выступит в одиночном женском катании на Олимпиаде в Пекине. Соревнования у женщин пройдут с 15 по 17 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.