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Сегодня, 08:07

Трусова не стала делать пять четверных на последней тренировке перед олимпийской произвольной программой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова сделала два четверных на тренировке в Пекине за несколько часов до начала произвольной программы.

На основном катке Трусова сделала тройной флип, двойной сальхов («бабочка», заходила на четверной), каскад четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, четверной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

Таким образом, Трусова сделала всего два четверных и не стала делать даже самые успешные свои четверные прыжки — флип и лутц. Скорее всего, это связано с желанием фигуристки поберечь себя, а в программе Трусова все равно будет заходить на пять четверных, как делала на предыдущих тренировках.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Трусова набрала 74,60 балла и заняла четвертое место.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
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