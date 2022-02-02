Трусова и Щербакова открыли печенья с пожеланиями от болельщиков перед Олимпиадой в Пекине

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова открыли печенья с пожеланиями от болельщиков перед началом Олимпийских игр. Видео опубликовала пресс-служба ОКР.

В печенье Трусовой было пожелание: ««Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна... Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» А Щербаковой досталось пожелание: «Терпите, боритесь, побеждайте. Вы — сила и мощь! За Родину!»

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Состав сборной России на олимпийский командный турнир должен стать известен в 5:00 по московскому времени 3 февраля, у женщин дедлайн заканчивается в то же время 5 февраля.