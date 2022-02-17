ОКР опубликовал видео проката Валиевой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады

ОКР в Telegram-канале опубликовал видео тренировки российской фигуристки Камилы Валиевой перед сегодняшним прокатом произвольной программы на Олимпиаде.

На основном катке в прогоне под музыку Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, упала с четверного тулупа и поэтому не стала делать тройной риттбергер, который традиционно стоит четвертым прыжком в программе.