Видео проката Валиевой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
ОКР опубликовал видео проката Валиевой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
ОКР в Telegram-канале опубликовал видео тренировки российской фигуристки Камилы Валиевой перед сегодняшним прокатом произвольной программы на Олимпиаде.
На основном катке в прогоне под музыку Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, упала с четверного тулупа и поэтому не стала делать тройной риттбергер, который традиционно стоит четвертым прыжком в программе.
Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Валиева набрала 82,16 балла и заняла первое место.
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