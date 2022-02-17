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Сегодня, 08:34

Видео проката Валиевой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады

ОКР опубликовал видео проката Валиевой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
Виктория Кравченко

ОКР в Telegram-канале опубликовал видео тренировки российской фигуристки Камилы Валиевой перед сегодняшним прокатом произвольной программы на Олимпиаде.

На основном катке в прогоне под музыку Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, упала с четверного тулупа и поэтому не стала делать тройной риттбергер, который традиционно стоит четвертым прыжком в программе.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Валиева набрала 82,16 балла и заняла первое место.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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