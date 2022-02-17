Видео проката Анны Щербаковой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
ОКР опубликовал видео проката Щербаковой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
ОКР в Telegram-канале опубликовал видео тренировки российской фигуристки Анны Щербаковой перед сегодняшним прокатом произвольной программы на Олимпиаде.
Щербакова ограничилась одним четверным прыжком за несколько часов до произвольной программы в Пекине.
Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Щербакова набрала 80,20 балла и заняла второе место.
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