Видео проката Анны Щербаковой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады

Щербакова ограничилась одним четверным прыжком за несколько часов до произвольной программы в Пекине.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Щербакова набрала 80,20 балла и заняла второе место.