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Сегодня, 08:26

Видео проката Анны Щербаковой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады

ОКР опубликовал видео проката Щербаковой на последней тренировке перед произвольной программой Олимпиады
Виктория Кравченко

ОКР в Telegram-канале опубликовал видео тренировки российской фигуристки Анны Щербаковой перед сегодняшним прокатом произвольной программы на Олимпиаде.

Щербакова ограничилась одним четверным прыжком за несколько часов до произвольной программы в Пекине.

Произвольная программа девушек состоится сегодня, 17 февраля, последняя разминка выйдет на лед после 16:00 (мск). В короткой программе Щербакова набрала 80,20 балла и заняла второе место.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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