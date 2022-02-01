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Сегодня, 08:02

Тренер сборной США высказалась о противостоянии с Россией в Олимпийском команднике по фигурному катанию

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Тренер Джейсона Брауна Трэйси Уилсон ответила на вопрос корреспондента «СЭ» об ожиданиях от командного турнира Олимпиады.

— Впереди командный турнир, США против России, прекрасная афиша.

— Точно! Уоу-уоу, да! (Смеется и машет руками.)

— Чего вы ждете от этого противостояния, какой прогноз?

— Да чего, поехали, начинаем игру! Это же так весело для спорта. И для фигуристов — спортсменов, выступающих в личных категориях, — задвинуть назад личные амбиции и почувствовать вовлеченность, коммуникацию в команде. А что до ожиданий — не знаю, честно говоря. Мы же просто должны выходить и кататься, биться за результат. Никто не собирается сдаваться.

— А если попробовать конкретнее — в процентах как вы оцените шансы США и России? 50 на 50, 60 на 40?

— Вы видите, какую форму я ношу?

— Понятно, значит, 100 на 0 в пользу США. (Трэйси засмеялась и поаплодировала.) Надеетесь на участие Джейсона Брауна?

— Он абсолютно готов, в хорошем состоянии и полон желания. Вы знаете, как сильна мужская сборная США, так что он в игре, если понадобится.

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