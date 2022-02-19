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Сегодня, 17:15

Жулин одним словом описал выступление российских пар в произвольной программе на Олимпиаде

Жулин назвал прекрасной работой тренеров результаты российских пар на Олимпиаде в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги произвольной программы для российских пар на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Прекрасно! Прекрасная работа русских тренеров! Тамары Николаевны Москвиной, Этери Георгиевны Тутберидзе. Я поздравляю! Этери Георгиевна вообще реанимировала пару. Я поздравляю всех от души. Была проделана прекрасная работа. Но китайцы есть китайцы, к сожалению. Они показали такие эмоции. Видимо, это был прокат их жизни. Русские катались роскошно сегодня. Но знаете, даже Большунов иногда проигрывает», — сказал Жулин «СЭ».

По итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла). Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (220,50).

Победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань (239,88 балла).

Олимпиада 2022: Евгения Тарасова и&nbsp;Владимир Морозов. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж и наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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