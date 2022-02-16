Тренер Кондратюка рассказала, как спортсмен справлялся с давлением во время Олимпиады

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка рассказала, как спортсмен справлялся с давлением во время Олимпиады в Пекине.

— Ребята, все хорошо! Не было давления на Олимпиаде, это наш первый опыт. Олимпиада была классная, тревожная, но она сумасшедшая.

В ответ на вопрос, что тренер будет делать, если Кондратюк сделает пятерной прыжок, она лишь махнула рукой.

На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).