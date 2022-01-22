Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 15:36

«Стараемся, чтобы успел к Олимпиаде». Алексей Мишин — о травме Михаила Коляды

Алексей Мишин заявил, что Михаил Коляда выздоравливает после травмы
Микеле Антонов
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский тренер Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении фигуриста Михаила Коляды после травмы голеностопа.

«Миша выздоравливает! Мы стараемся, чтобы он успел к Олимпиаде. Чувствует себя хорошо. Экипировку он получил», — сказал Мишин «СЭ».

Ранее, 9 января, тренер Коляды Татьяна Мишина сообщила «СЭ» , что спортсмен подвернул правую стопу.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Мишин (фигурное катание)
Михаил Коляда
0
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев ответил, считает ли фигуристку Камилу Валиеву фаворитом Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости