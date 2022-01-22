Алексей Мишин заявил, что Михаил Коляда выздоравливает после травмы

Российский тренер Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении фигуриста Михаила Коляды после травмы голеностопа.

«Миша выздоравливает! Мы стараемся, чтобы он успел к Олимпиаде. Чувствует себя хорошо. Экипировку он получил», — сказал Мишин «СЭ».

Ранее, 9 января, тренер Коляды Татьяна Мишина сообщила «СЭ» , что спортсмен подвернул правую стопу.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).