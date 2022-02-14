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Сегодня, 10:12

Мишин двумя словами отреагировал на решение о допуске Валиевой к личным соревнованиям на Олимпиаде

Мишин коротко прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву к личному турниру фигуристов на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение CAS допустить Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.

«Справедливость восторжествовала», — сказал Мишин «СЭ».

Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. Таким образом, ученица Тутберидзе была допущена до участия в женском одиночном турнире на ОИ-2022.

Короткие программы женщины представят во вторник, 15 февраля, а произвольные — в четверг, 17 февраля.

Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля и продлится до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
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