Жулин отреагировал на допуск Валиевой к личным соревнованиям на Олимпиаде

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Безумно счастлив! Это тот самородок, который нужно хранить. Камила — гениальная девочка. Думаю, за один день Валиева придет в себя и всех разорвет», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее, 14 февраля, стало известно, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на Олимпийских играх.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, а произвольную — 17 февраля.

Олимпиада в Пекине (Китай) продлится до 20 февраля.