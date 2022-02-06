Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Руководство команды неплохо играют в шахматы. Они смотрят на то, чтобы результат был и в командных, и в индивидуальных соревнованиях. Кондратюку будет достаточно сложно бороться за золото. Перед ним более опытные и интересные спортсмены. Марк — молодец, он свою прыжковую программу прокатал. Не дрогнул, это важно на Олимпиаде. Все остальное — юниорское катание. Это не катание мастера. У нас бывают случаи, когда дебютанты показывают лучшие результаты чем те, от которых мы ждем результат. Он показал свой максимум», — сказала Роднина «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа женщин и произвольная у мужчин в командном турнире.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место, набрав 181,65 балла. Таким образом, он принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.