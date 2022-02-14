Владимир Соловьев отметил важность решения суда в контексте возраста Камилы Валиевой

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о решении CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине Камилу Валиеву

Известный телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Это совершенно ужасное испытание для 15-летней девочки. Приятно, что в судейском решении подчеркнули влияние на дальнейшую судьбу спортсменки, особенно учитывая ее возраст. Они, в отличии от западных журналистов, которые кричали Камиле гадости, понимают, что такое защищенное лицо со всеми последствиями. А ряд коллег совсем сошли с ума и превратились в пираньей, которым спорт противопоказан», — сказал Соловьев «СЭ».

Ранее, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. 15-летняя фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Личный турнир одиночниц стартует 15 февраля.