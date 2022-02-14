Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 10:20

Владимир Соловьев отметил важность решения суда в контексте возраста Камилы Валиевой

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о решении CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине Камилу Валиеву
Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Соловьев.
Фото Алексей Майшев, Известия

Известный телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Это совершенно ужасное испытание для 15-летней девочки. Приятно, что в судейском решении подчеркнули влияние на дальнейшую судьбу спортсменки, особенно учитывая ее возраст. Они, в отличии от западных журналистов, которые кричали Камиле гадости, понимают, что такое защищенное лицо со всеми последствиями. А ряд коллег совсем сошли с ума и превратились в пираньей, которым спорт противопоказан», — сказал Соловьев «СЭ».

Ранее, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Валиевой. 15-летняя фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Личный турнир одиночниц стартует 15 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
5
6
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Олимпиада в Милане? Посмотрим». Синицина и Кацалапов завоевали серебро и, возможно, хотят большего
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 14 февраля
Спортивный арбитражный суд оправдал Валиеву и разрешил ей выступать в одиночном турнире Олимпиады в Пекине
У России все шансы на медаль в мужской эстафете по биатлону. Но хватит ли сил на золото?
Тутберидзе поздравила дочь и ее партнера с дебютом на Олимпийских играх
Мишин двумя словами отреагировал на решение о допуске Валиевой к личным соревнованиям на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тутберидзе поздравила дочь и ее партнера с дебютом на Олимпийских играх

В ITA заявили, что РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости