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Сегодня, 18:21

Телеведущий Соловьев эмоционально отреагировал на выступление Валиевой на Олимпиаде

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал корреспонденту «СЭ» выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Камила — молодец! Не знаю, помогла ли ей помарка на первом прыжке... Может, наоборот эта ошибка сняла напряжение. Поддержка зала, конечно, была сумасшедшей. Камиле только 15 лет, а тут такое сумасшедшее давление! И еще нужно отметить тренерский штаб, все сработали очень хорошо. А то была недостойная травля Этери. Но в любом случае Валиева сотворила историю! Камила — фантастический талант! Одно наслаждение смотреть ее выступление. Настоящее произведение искусства», — сказал Соловьев «СЭ».

Камила Валиева лидирует после короткой программы, получив от судей 82,16 балла. Второе место занимает Анна Щербакова, которая набрала 80,20 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова получила 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Владимир Соловьев
Камила Валиева
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