«Держись, девочка. Лучшим всегда тяжело». Тарасова поддержала Камилу Валиеву

Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Валиеву на фоне ситуации с допингом на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поддержала фигуристку Камилу Валиеву.

«Держись, девочка. Лучшим всегда тяжело». Валиевой сейчас очень тяжело, но она справится со всем. Я уверена в этом. Камила еще совсем молодая, но очень сильная девочка. Она всех победит», — сказала Тарасова «СЭ»

Сегодня, 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.