Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента МОК о Камиле Валиевой

Тарасова высказалась о словах президента МОК по поводу Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха о Камиле Валиевой.

«В этой ситуации каждому лучше посмотреть на себя», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Томас Бах заявил, что не видит вины МОК в неудачном выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой.