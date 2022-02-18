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Сегодня, 13:14

Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента МОК о Камиле Валиевой

Тарасова высказалась о словах президента МОК по поводу Камилы Валиевой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха о Камиле Валиевой.

«В этой ситуации каждому лучше посмотреть на себя», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Томас Бах заявил, что не видит вины МОК в неудачном выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева заняла четвертое место. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одна россиянка — Анна Щербакова.

Олимпиада
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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