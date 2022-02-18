Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента МОК о Камиле Валиевой
Тарасова высказалась о словах президента МОК по поводу Камилы Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха о Камиле Валиевой.
«В этой ситуации каждому лучше посмотреть на себя», — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее Томас Бах заявил, что не видит вины МОК в неудачном выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой.
Валиева заняла четвертое место. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одна россиянка — Анна Щербакова.
Новости