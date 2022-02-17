Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:04

Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

Татьяна Тарасова оценила выступление Валиевой с произвольной программой на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень жаль... Нет слов. Ее били-били и убили», — сказала Тарасова «СЭ».

15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине (Китай) и заняла четвертое место.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова (255,95), вторая — Александра Трусова (251,73), третья — Каори Сакамото (Япония) — 233,13.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
26
49
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Заканчивать я не готова». Олимпийская чемпионка Щербакова поделилась эмоциями после Игр в Пекине
Щербакова: «Я ничего не поняла еще, поэтому очень спокойна. Испытала невероятное счастье от проката»
Анна Щербакова: видео произвольной программы на Олимпиаде-2022
Загитова, Медведева и Мамун поддерживали Трусову с персональным флагом
Перестаньте ругать формат Олимпиады! Он поможет популяризации хоккея в мире
Тарасова надеется, что Трусова продолжит выступать в фигурном катании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зал приветствовал стоя Валиеву после проката произвольной программы на Олимпиаде

«Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира». Комментатор Журанков заступился за Валиеву после произвольной программы на ОИ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости