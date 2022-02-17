Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

Татьяна Тарасова оценила выступление Валиевой с произвольной программой на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень жаль... Нет слов. Ее били-били и убили», — сказала Тарасова «СЭ».

15-летняя Валиева набрала в общей сложности 224,09 балла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине (Китай) и заняла четвертое место.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова (255,95), вторая — Александра Трусова (251,73), третья — Каори Сакамото (Япония) — 233,13.