Татьяна Тарасова объяснила разницу в катании китайской и российских пар на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила разницу в катании китайской и российских пар на Олимпиаде-2022.

«Поздравляю китайских фигуристов, ну и наших тоже. Все молодцы, отличное исполнение! Мы делали акцент на красоте, они на идеальной чистоте», — сказала Тарасова «СЭ».

Пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (239,88 балла).

Серебро выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла). Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла).