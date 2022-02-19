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Сегодня, 17:07

Татьяна Тарасова объяснила разницу в катании китайской и российских пар на Олимпиаде-2022

Антон Иванов
,  
Владислав Флегонтов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила разницу в катании китайской и российских пар на Олимпиаде-2022.

«Поздравляю китайских фигуристов, ну и наших тоже. Все молодцы, отличное исполнение! Мы делали акцент на красоте, они на идеальной чистоте», — сказала Тарасова «СЭ».

Пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (239,88 балла).

Серебро выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла). Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Суй Вэньцзин
Татьяна Тарасова
Хань Цун
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