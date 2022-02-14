Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на серебро российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине.

«У нас сегодня радостная новость — серебро у Виктории и Никиты! Соперники были классными, достойными и матерыми. На прошлой Олимпиаде они уже боролись за золото. Было понятно, что борьба будет сложной. Я где-то в глубине души верила, что Никита и Виктория смогут завоевать золото. Они достойно боролись и вполне могли стоять на золотой ступеньке пьедестала. Мы с нетерпением ждем их в Москве, чтобы поздравить», — сказала Навка «СЭ».

Ранее, 14 февраля, Синицина и Кацалапов завоевали серебряную медаль, набрав 220,51 балла за две программы. Золото у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226,98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218,02).

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07), Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е (179,82).