Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 13:00

«Виктория и Никита достойно боролись и могли стоять на золотой ступеньке пьедестала». Навка — о серебре в танцах на льду

Навка отреагировала на серебро российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на серебро российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине.
«У нас сегодня радостная новость — серебро у Виктории и Никиты! Соперники были классными, достойными и матерыми. На прошлой Олимпиаде они уже боролись за золото. Было понятно, что борьба будет сложной. Я где-то в глубине души верила, что Никита и Виктория смогут завоевать золото. Они достойно боролись и вполне могли стоять на золотой ступеньке пьедестала. Мы с нетерпением ждем их в Москве, чтобы поздравить», — сказала Навка «СЭ».
Ранее, 14 февраля, Синицина и Кацалапов завоевали серебряную медаль, набрав 220,51 балла за две программы. Золото у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226,98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218,02).
Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07), Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е (179,82).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Татьяна Навка
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Бобровский: «В сборной произошло много событий, которым можно было удивиться»
В Кремле надеются, что на следующей Олимпиаде российские спортсмены будут выступать под своим флагом и гимном
В Кремле заявили, что вся России желает Валиевой выиграть на Олимпиаде
«Медали пусть себе вешают!» Тарасова — о решении МОК не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира
Бобровский — о переходе в КХЛ ради Олимпиады: «В текущих обстоятельствах это авантюра»
В Госдуме РФ отреагировали на решение МОК не проводить церемонию награждения призеров командного турнира среди фигуристов на ОИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК: если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире, церемония награждения не состоится

МОК обещает организовать достойное награждение фигуристов после завершения дела Валиевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости