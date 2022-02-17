Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:35

Навка: «Валиева — очень сильный человечек! Надеюсь, что номенклатурщики вынесут справедливое решение»

Навка оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В конце концов, Камиле всего 15 лет, — сказала Навка «СЭ». — Представьте, как это ее закалит. Она сама это знает и чувствует. Она очень сильный человечек. Такая маленькая, а уже столько перенесла. От всей души желаю ей и ее родителям спокойно пройти кромешный ад, который ей предстоит. Надеюсь, что эти номенклатурщики вынесут справедливое решение. Я желаю, чтобы не отняли олимпийскую медаль в команде. Надеюсь, Камила и дальше будет продолжать свой прекрасный путь. Откуда мы можем знать, сломалась она или нет. Конечно, сломалась, как нам кажется. Только она знает у себя внутри, что на самом деле происходит».

Ранее, 17 февраля, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева стала по итогу только четвертой.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Татьяна Навка
2
5
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Щербакова: «Я ничего не поняла еще, поэтому очень спокойна. Испытала невероятное счастье от проката»
Анна Щербакова: видео произвольной программы на Олимпиаде-2022
Загитова, Медведева и Мамун поддерживали Трусову с персональным флагом
Перестаньте ругать формат Олимпиады! Он поможет популяризации хоккея в мире
Тарасова надеется, что Трусова продолжит выступать в фигурном катании
В «Самбо-70» отреагировали на эмоции Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде

«Саша удивила весь мир». Журова — о прокате Трусовой в произвольной программе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости