Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В конце концов, Камиле всего 15 лет, — сказала Навка «СЭ». — Представьте, как это ее закалит. Она сама это знает и чувствует. Она очень сильный человечек. Такая маленькая, а уже столько перенесла. От всей души желаю ей и ее родителям спокойно пройти кромешный ад, который ей предстоит. Надеюсь, что эти номенклатурщики вынесут справедливое решение. Я желаю, чтобы не отняли олимпийскую медаль в команде. Надеюсь, Камила и дальше будет продолжать свой прекрасный путь. Откуда мы можем знать, сломалась она или нет. Конечно, сломалась, как нам кажется. Только она знает у себя внутри, что на самом деле происходит».

Ранее, 17 февраля, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева стала по итогу только четвертой.