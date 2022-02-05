Тарасова: «Тренеры Валиевой лучше знают, стоит ли ей исполнять две программы за команду на Олимпиаде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подчеркнула: тренерский штаб Этери Тутберидзе лучше всего знает, стоит ли российской фигуристке Камиле Валиевой исполнять две программы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявку на короткую программу в женских соревнованиях командного турнира Олимпиады в Пекине, российскую сборную будет представлять Валиева.

«У Валиевой известные всему миру тренеры: Этери Георгиевна Тутберидзе со своей командой. Я думаю, они лучше знают, чем я, — цитирует ТАСС Тарасову. — Сегодня ни одна сторона про это [составы на командный турнир] не говорит, не только потому, что девочки будут кататься, а поскольку это тактически невыгодно».

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.