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Сегодня, 17:01

Тарасова: «Тренеры Валиевой лучше знают, стоит ли ей исполнять две программы за команду на Олимпиаде»

Роман Шишов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подчеркнула: тренерский штаб Этери Тутберидзе лучше всего знает, стоит ли российской фигуристке Камиле Валиевой исполнять две программы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявку на короткую программу в женских соревнованиях командного турнира Олимпиады в Пекине, российскую сборную будет представлять Валиева.

«У Валиевой известные всему миру тренеры: Этери Георгиевна Тутберидзе со своей командой. Я думаю, они лучше знают, чем я, — цитирует ТАСС Тарасову. — Сегодня ни одна сторона про это [составы на командный турнир] не говорит, не только потому, что девочки будут кататься, а поскольку это тактически невыгодно».

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

Источник: https://tass.ru/sport/13627683
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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