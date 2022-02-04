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Сегодня, 11:25

Тарасова: «Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления»

Тарасова положительно оценила выступление российских фигуристов в первый день Олимпиады
Роман Шишов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления. Все откатали нормально. Чистые прокаты были? Были. Кондратюк справился, — цитирует Тарасову Sport24 . - Мишина и Галлямов проиграли замечательной китайской паре совсем немного. В ритм-танце тоже неплохой результат. Всех с началом Олимпиады, будем следить дальше».

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 очками, на первой строчке идет команда США с 28 очками. Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-02-04-tarasova-uspokoytes-nichego-strashnogo-ne-proizoshlo-ya-ochen-khorosho-otsenivayu-segodnyashniye-vystupleniya
Татьяна Тарасова
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