Тарасова: «Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления»

Тарасова положительно оценила выступление российских фигуристов в первый день Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления. Все откатали нормально. Чистые прокаты были? Были. Кондратюк справился, — цитирует Тарасову Sport24 . - Мишина и Галлямов проиграли замечательной китайской паре совсем немного. В ритм-танце тоже неплохой результат. Всех с началом Олимпиады, будем следить дальше».

По итогам первого дня командного турнира сборная России занимает второе место с 26 очками, на первой строчке идет команда США с 28 очками. Командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.