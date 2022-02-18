Тарасова: «Валиева заслуживает государственную награду»

Тарасова заявила, что Валиеву нужно представить к государственной награде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» предложила представить российскую фигуристку Камилу Валиеву к государственной награде.

«А разве Валиева не заслужила государственную награду? Кончено, заслужила! Я за то, чтобы ее наградили, как и всех наших спортсменов», — сказала Тарасова «СЭ» .