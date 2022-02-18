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Сегодня, 14:42

Тарасова: «Валиева заслуживает государственную награду»

Тарасова заявила, что Валиеву нужно представить к государственной награде
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» предложила представить российскую фигуристку Камилу Валиеву к государственной награде.

«А разве Валиева не заслужила государственную награду? Кончено, заслужила! Я за то, чтобы ее наградили, как и всех наших спортсменов», — сказала Тарасова «СЭ» .

15-летняя фигуристка лидировала после короткой программы на Олимпийских играх, но в произвольной стала пятой, а по сумме двух прокатов — четвертой.

Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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