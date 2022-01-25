Тарасова о замене Коляды на Семененко: «Миша не блещет. Ничего не потеряли»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекин. Вместо Михаила Коляды на Игры в основной заявке поедет Евгений Семененко.

Как сообщает ФФККР, Коляда сдал положительный тест на коронавирус.

«Коляда заболел. Хорошо, что у нас есть кем заменить. Никто ничего не потерял. В этом году Миша не блещет», — сказала Тарасова «СЭ».

В состав мужской сборной России на Игры в Пекине также попали чемпион Европы Марк Кондратюк и Андрей Мозалев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля