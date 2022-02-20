Тарасова назвала ситуацию с Валиевой главным разочарованием на Олимпиаде в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о ситуации с Камилой Валиевой.

«Главное разочарование Олимпиады? Весь вопрос с Валиевой. Вся эта ситуация была совершенно несправедлива», — сказала Тарасова «СЭ».

На Олимпиаде в Пекине Валиева стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.