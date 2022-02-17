Тарасова надеется, что Трусова продолжит выступать в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» выступление Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпиаде.

«Я очень люблю эту девочку. Надеюсь, что она такого не говорила или сказала просто на эмоциях. Очень хочу, чтобы она выступала дальше. Трусова может добиться Олимпийского золота», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 17 февраля, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Александра Трусова стала второй, а Камила Валиева по итогу заняла четвертое место.

После проката Трусова расплакалась.