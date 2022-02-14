Степанова: «В целом довольны выступлением, расстроились небольшой помарке»

Российская фигуристка Александра Степанова поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2022 в танцах на льду.

«Преобладает опустошение, сегодня был сконцентрированный день. На произвольной программе больше ответственности. Мы в целом довольны. Расстроились небольшой помарке. Это не супер большая ошибка, но лучше бы ее не было», — сказала Степанова.

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205.07).

Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль, набрав 220.51 балла за две программы. Замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).