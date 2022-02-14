Степанова и Букин с ошибкой вышли на второе текущее место в танцах на льду

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин завершили произвольный танец на Олимпиаде-2022.

Ошибка со стороны парнерши на хореографическом скользящем движении в конце программы — у Александры слетело ребро конька.

Спортсмены набрали за произвольный танец 120.98 балла (205.07 в сумме) вышли на второе текущее место, уступая итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, у которых 207.05 балла. На третьей строчке на данный момент располагаются Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (204.78).