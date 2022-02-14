Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:05

Степанова и Букин с ошибкой вышли на второе текущее место в танцах на льду

Сергей Разин
корреспондент
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото AFP

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин завершили произвольный танец на Олимпиаде-2022.

Ошибка со стороны парнерши на хореографическом скользящем движении в конце программы — у Александры слетело ребро конька.

Спортсмены набрали за произвольный танец 120.98 балла (205.07 в сумме) вышли на второе текущее место, уступая итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, у которых 207.05 балла. На третьей строчке на данный момент располагаются Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (204.78).

Олимпиада
Александра Степанова/ Иван Букин
2
1
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду. Онлайн-трансляция 14 февраля
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных танцев дуэтов
Россиянка Таталина вышла в финал слоуп-стайла на Олимпиаде-2022
Все медали 14 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: американка Хамфрис выиграла золото в бобслее-монобобе
Россиянка Косова не смогла пройти квалификацию Олимпиады-2022 в биг-эйре
МОК: «Никто сейчас не говорит, что ОКР виновен в ситуации с Валиевой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК: «Никто сейчас не говорит, что ОКР виновен в ситуации с Валиевой»

Синицина и Кацалапов вышли на первое текущее место в танцах на льду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости