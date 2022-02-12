Степанова и Букин объяснили, почему так долго добирались в Пекин на Олимпиаду-2022

Танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин рассказали о том, почему так поздно приехали на Олимпиаду.

—Расскажите, почему так долго добирались?

Степанова: Мы добирались не долго, как обычно. Просто мы понимали, что не попадем на командный турнир, поэтому для нас было важно подготовиться в спокойной обстановке у себя дома. Нам нужно было много чего доработать, хотелось сделать еще лучше, сделать шаг вперед после ЧЕ. Поэтому решили готовиться у себя дома и приехать как на обычный старт за 1-2 дня.

—В какой момент поняли, что в командник не попадаете?

Степанова: Не могу сказать, в какой момент. Смутно помню. Конкретной даты я вам не смогу назвать.

Букин: Мы просто тренировались и работали. У нас была какая-то открытая дата путешествия сюда, но так, чтобы мы четко помнили по датам, такого нет.

—И со здоровьем у вас все было хорошо?

Букин: Да, все было хорошо.

—Просто говорят, что вы болели.

Степанова: Не знаю.

В ритм-танце на Олимпиаде-2022 Степанова и Букин набрали 84,09 балла.