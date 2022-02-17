Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет лидера чемпионата Венгрии «Ференцварош», высказал «СЭ» свое мнение о соревнованиях девушек-одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно, — сказал Черчесов «СЭ». — Камила Валиева — не просто талант, а еще и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое: то, что не убивает, делает нас сильнее.

В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звезды, — продолжает Черчесов. — Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.

А Щербакова с Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трем девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», — заключил Черчесов.

Ранее, 17 февраля, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место.