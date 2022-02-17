Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 19:42

«Валиева — не просто талант, а еще и настоящий боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое». Черчесов поддержал нашу звездную фигуристку

Черчесов поддержал Камилу Валиеву после ее выступления на Олимпиаде
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет лидера чемпионата Венгрии «Ференцварош», высказал «СЭ» свое мнение о соревнованиях девушек-одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

«Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно, — сказал Черчесов «СЭ». — Камила Валиева — не просто талант, а еще и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое: то, что не убивает, делает нас сильнее.
В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Тутберидзе и пообщаться с Этери. А на льду как раз были все наши звезды, — продолжает Черчесов. — Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок.
А Щербакова с Трусовой какие молодчины! Спасибо всем трем девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом», — заключил Черчесов.

Ранее, 17 февраля, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место.

Станислав Черчесов
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
2
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Министр спорта Олег Матыцин поздравил Щербакову и Трусову с медалями Олимпиады в Токио
«Результат мне не понравился, довольна пятью четверными». Трусова объяснила свои эмоции после проката
Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Играх в Пекине
Вячеслав Фетисов: «Наши фигуристки вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень»
Щербакова и Трусова сделали третий российский олимпийский дубль в истории
Дмитрий Алиев обратился к Валиевой: «Камила — ты лучшая, все всё знают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вячеслав Фетисов: «Наши фигуристки вывели свой вид спорта на недосягаемый уровень»

Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Играх в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости