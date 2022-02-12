Стало известно время слушания дела Валиевой в CAS

Слушания по делу Валиевой в CAS назначены на 10.00 мск 13 февраля

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) назначила время слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Начало заседания начнется завтра, 13 февраля в 10.00 по московскому времени.

7 февраля Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине (Китай). Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, но была перенесена.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что 15-летняя Валиева сдала положительную допинг-пробу. Согласно заявлению агентства, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА. После этого Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились с решением РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой и оспорили это решение в CAS.