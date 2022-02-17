Стало известно время награждения фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании. По сумме программ она набрала 255,95 балла.

Серебро завоевала Александра Трусова (251,73), бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

Награждение фигуристок состоится завтра, 18 февраля в 19.45 (по местному).

«Если ничего не изменится», — добавил представитель ISU.

То есть, по московскому времени торжественная церемония должна начаться в 14.45.