Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 15:00

Стал известен стартовый порядок российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стал известен стартовый порядок выступлений одиночников в короткой программе личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк и Евгений Семененко выступят в третьей разминке под 16-м и 17-м стартовыми номерами. Андрею Мозалеву достался 20-й стартовый номер, и он выйдет на лед в четвертой разминке.

Турнир одиночников в короткой программе закроет американец Джейсон Браун.

Короткие программы фигуристы представят 8 февраля, а произвольные программы — 10 февраля.

Источник: https://results.isu.org/results/season2122/owg2022/SEG001.htm
Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
3
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Большунов — лучший не только на лыжне. Александр умно ответил на вопрос американца о допинге, но провокации не прекратятся
Российский саночник Павличенко идет девятым после третьей попытки на Олимпиаде в Пекине
Японец Кобаяси выиграл золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, россиянин Климов стал пятым
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 6 февраля
Все медали 6 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Большунов принес России первое золото
Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юдзуру Ханю прибыл в Пекин на Олимпиаду

Канадские фигуристы Джеймс и Рэдфорд столкнулись с итальянцем Гуаризе на тренировке пар
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости