Стал известен стартовый порядок российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде

Стал известен стартовый порядок выступлений одиночников в короткой программе личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Чемпион России и Европы Марк Кондратюк и Евгений Семененко выступят в третьей разминке под 16-м и 17-м стартовыми номерами. Андрею Мозалеву достался 20-й стартовый номер, и он выйдет на лед в четвертой разминке.

Турнир одиночников в короткой программе закроет американец Джейсон Браун.

Короткие программы фигуристы представят 8 февраля, а произвольные программы — 10 февраля.