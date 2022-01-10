Стал известен состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Пресс-служба Федерации фигурного катания США опубликовала состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.

В мужском одиночном катании выступят Натан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу. Запасным стал Илья Малинин, который занял второе место на чемпионате США.

В парном катании выступят Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, Алекса Книрим и Брендон Фрейзер. Танцы на льду представят Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Ранее стало известно, что в женском одиночном катании страну представят Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.