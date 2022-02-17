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17 февраля, 23:37

США и Канада пытались стать наблюдателями на процессе по делу Валиевой. CAS им отказал

CAS отказал США и Канаде в попытке стать наблюдателями на процессе по делу Валиевой
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото AFP

Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой и снятия ее отстранения РУСАДА, благодаря которому она приняла участие в женском одиночном турнире и заняла четвертое место. В ней говорится о том, что олимпийские комитеты США и Канады пытались принять участие в процессе.

— 12 февраля, в 13:10 по пекинскому времени Олимпийский и паралимпийский комитет США и Олимпийский комитет Канады запросили возможность стать «молчаливыми наблюдателями» на процедуре. В 18:30 CAS отказал в просьбе, так как такой процедурный статус не существует в правилах суда, — говорится в документе на сайте CAS.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой принимать участие в соревнованиях женщин на Олимпиаде.

Олимпиада
Камила Валиева
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