США и Канада пытались стать наблюдателями на процессе по делу Валиевой. CAS им отказал

Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой и снятия ее отстранения РУСАДА, благодаря которому она приняла участие в женском одиночном турнире и заняла четвертое место. В ней говорится о том, что олимпийские комитеты США и Канады пытались принять участие в процессе.

— 12 февраля, в 13:10 по пекинскому времени Олимпийский и паралимпийский комитет США и Олимпийский комитет Канады запросили возможность стать «молчаливыми наблюдателями» на процедуре. В 18:30 CAS отказал в просьбе, так как такой процедурный статус не существует в правилах суда, — говорится в документе на сайте CAS.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой принимать участие в соревнованиях женщин на Олимпиаде.